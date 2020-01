Christian dit que Edge a admis qu’il était nerveux à propos du retour

Edge a été contraint de prendre sa retraite en 2011 en raison d’une sténose de la colonne vertébrale cervicale, mais a pu obtenir une autorisation médicale et est retourné dans le ring lors du Royal Rumble Match masculin au Royal Rumble.

Christian, qui est un bon ami d’Edge, a parlé du retour sur WWE Backstage.

“C’était bien. La WWE consiste à créer des moments. Créer des moments qui résisteront à l’épreuve du temps. Vous repensez à quand Edge a dû prendre sa retraite en raison de sa blessure au cou. C’est un moment inoubliable. C’est beaucoup plus grand que ça. C’est inouï pour quelqu’un de revenir de ce type de blessure après neuf ans d’absence du ring. En tant qu’interprète, ces pensées se glissent toujours dans votre esprit lorsque vous êtes absent depuis si longtemps. “Puis-je encore faire cela au niveau que j’ai fait avant?” Vous ne voulez pas revenir à moins que cela. Quand je lui ai parlé après, je me suis dit: “Comment ça s’est passé là-bas?” Il a dit: “Mec, j’étais vraiment nerveux.” Pour mettre les choses en perspective, c’est moi qui suis devenu nerveux dans notre équipe. Il me calmait toujours. Il avait des nerfs d’acier. Pour lui de dire cela, cela vous montre juste à quel point ce moment a été important pour lui et pour l’univers de la WWE. On s’en souviendra pour toujours. »

«Quand on lui parle avant son retour, son état d’esprit est déjà du genre:« Mec, je peux monter sur le ring avec Roman Reigns, Seth Rollins, AJ Styles, Aleister Black. »Toutes ces superstars qu’il n’a jamais eu l’occasion ( lutter). Matchs de rêve. Ce sont des matchs de rêve légitimes. Le ciel est la limite d’ici », a-t-il déclaré.

