Christian se prononce sur la concurrence potentielle pour la WWE à nouveau

WWE.com

Christian s’est prononcé sur la possibilité de concourir à nouveau pour la WWE, le commentant lors d’une récente apparition sur le podcast Haller Fame de Booker T.

On a demandé à l’ancien champion du monde des poids lourds si le retour de son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette et ami proche, Edge, lui avait fait penser à monter lui-même un retour. Voici un extrait (h / t Wrestling Inc.): –

“Je veux dire, c’est une de ces choses, non? C’est une blessure complètement différente.” Vous savez … je suis assez content de tout ce que j’ai accompli à la WWE. J’ai à peu près accompli tout ce que j’ai toujours voulu faire, sauf l’événement principal WrestleMania, et soyons honnêtes – combien de personnes ont réellement la chance de le faire? C’est l’un de ceux-là … J’ai 46 ans, vous savez … et j’ai eu des problèmes de commotion cérébrale. C’est juste une question de … vous savez, je ne vois pas cela se produire. Je suis disqualifié pour des raisons médicales. Je ne le fais tout simplement pas … Je ne sais pas comment j’obtiendrais un jour la libération. “

Donc, même si l’esprit le veut, le corps ne le serait probablement pas.

Christian s’est glissé dans une retraite tranquille de la WWE au milieu des problèmes de commotion cérébrale signalés en 2014. Sa dernière apparition en bonne et due forme a eu lieu au Raw 25 en janvier 2018, bien qu’il opère actuellement en tant que contributeur semi-régulier de la WWE Backstage.