Christopher Daniels poursuit sa querelle avec l’ordre des ténèbres, prévient Brodie Lee

Christopher Daniels s’est rendu sur Twitter ce week-end, poursuivant sa querelle avec The Dark Order. Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, Brodie Lee a fait ses débuts en tant que The Exalted One dans l’épisode de la semaine dernière d’AEW Dynamite. Daniels a dit:

“Essayons l’air, Brodie. Je ne pensais pas que @EvilUno avait de vrais conseils, et je me trompais. JE CROIS en Brodie Lee. Si vous pensez que croyance = peur, vous avez également tort. Maintenant que vous ne vous cachez pas derrière des capots et des angles de caméra, permettez-moi de vous montrer pourquoi vous devriez également croire en moi. “

– Christopher Daniels (@facdaniels) 22 mars 2020