Classement de chaque MVP de chaque grande entreprise de lutte

Ce n’est pas une liste destinée à déterminer le meilleur lutteur professionnel dans chaque grande entreprise.

Daniel Bryan est le meilleur lutteur de l’alignement principal de la WWE. L’homme a obtenu un bon match à mi-chemin convaincant de la série Fiend at Survivor en conspirant pour presque mettre un monstre non tuable avec ses embuscades vicieuses, précises et minutieusement chronométrées.

NXT regorge de talents incroyables. Adam Cole a fusionné un travail de pointe qui ne peut pas attirer la chaleur traditionnelle, car c’est tellement grisant, avec une échappologie si visqueuse qu’il fait en fait passer les visages de bébé pour des visages de bébé. La façon de Johnny Gargano de structurer un match semble … facile, en surface, avec les coups de pied excessifs, mais l’émotion améliore tout avec une substance de travail appropriée.

Kenny Omega est de loin le meilleur travailleur d’AEW sur le ring. Athlète au-delà du niveau de presque tout le monde dans l’industrie, il est également un génie du conte. Avant sa victoire au Championnat du monde par équipe cette semaine, il a demandé au SCU un “concours de gentleman” pour apaiser les tensions dans les coulisses après que Hangman Page ait renversé de l’alcool sur Christopher Daniels. Kazarian n’a pas oublié et a laissé tomber Page directement sur sa tête pendant le match. Omega, furieux que son code soit brisé, a frappé la tête de Kazarian avec des coups de pied raides. La complexité de son travail est énorme.

Ils ne sont pas essentiels à la fortune présente / future de chaque entreprise …

N.B. – CMLL en particulier est une promotion majeure, accumulant des audiences profondément impressionnantes dans le cadre d’une longue tradition de spectacles hebdomadaires du vendredi soir, mais un manque de connaissances lucha l’omet et AAA ici.