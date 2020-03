Classement de chaque reprise NXT du pire au meilleur

“Pire” est un peu une erreur dans le titre de cet article. Le format de classement est celui utilisé sur ce site Web pour séparer le terrible du génial, mais il y a rarement un TakeOver même sur la pointe des pieds près du premier.

Depuis 2014, la troisième marque de la WWE a présenté des spectacles d’une telle excellence de premier ordre que le label TakeOver lui-même détient une valeur qualitative au-delà même de WrestleMania. Dans l’ère moderne, il se présente comme son opposé polaire – le format de deux / trois heures est un retour aux jours de la “ Showcase Of The Immortals ” qui n’avait de temps d’antenne que pour l’élite absolue, avec des lutteurs NXT travaillant toute l’année pour casser le club exclusif d’étoiles étant donné la scène la plus lumineuse de la marque.

C’est un endroit qui s’accompagne d’une pression immense, d’un risque énorme et d’une récompense encore plus grande. Rebondir après un faux pas TakeOver est une route difficile, si haut est le piédestal sur lequel le spectacle est positionné. Mais les fruits du travail acharné d’un lutteur sont plus doux s’ils sont savourés – les matchs emblématiques ont forgé une réputation encore plus élevée grâce au four créé par des foules ravies de TakeOver.

Rewatchable d’une manière unique, la liste principale n’est tout simplement pas en 2020 et remplie de bangers, CHAQUE émission sur cette liste a quelque chose de mérite, même la pire du lot …