Classement de chaque retour de la WWE déjà arrivé en 2020

Ce n’est qu’en février et les lutteurs font des retours à la WWE à gauche, à droite et au centre.

Le spectacle Royal Rumble de janvier joue un grand rôle dans cela, car la WWE aime faire de bonnes surprises aux fans lors de chaque match. C’est une bonne chose, et c’est beaucoup plus satisfaisant de voir des retours en camée que ce ne serait de voir un Rumble de 30 hommes rempli de gars dont la promotion ne se soucie pas du tout.

C’est aussi un bon moment financier pour revenir. WrestleMania est juste au coin de la rue à Tampa, les fans tombent en panne pour voir les anciens favoris et la WWE est désespérée de s’assurer que le premier trimestre de 2020 donne le ton pour le reste de l’année. Si les stars qui reviennent de blessures, qui sortent de leur retraite ou se présentent au besoin peuvent aider cela, c’est encore mieux.

Il y a quelques critères pour cette liste. Les lutteurs inclus doivent avoir été absents pendant plus d’un mois (aucune violation de la politique de bien-être ici; désolé, Robert Roode) et ils ne peuvent pas avoir été positionnés comme des personnages non lutteurs ailleurs dans la programmation.

Cela signifie que l’annonceur de NXT Beth Phoenix est sorti, mais quelqu’un qui lui tient à cœur compte vraiment …