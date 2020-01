Classement de chaque WWE Royal Rumble depuis 2010

Le Royal Rumble Pay-per-view est souvent considéré par les fans de la WWE comme l’événement le plus excitant du calendrier de la WWE, en raison des chocs et des surprises procurés par les matchs titulaires eux-mêmes, ainsi que de la perspective imminente de WrestleMania juste au coin de la rue.

L’excitation d’avoir le premier match Mania de l’année confirmé suffit pour attirer des milliers de fans au Royal Rumble chaque année et, depuis l’ajout d’un combat féminin en 2018, les sensations fortes et rapides ont été doublées. La WWE n’essaye pas souvent de changer la formule des matchs Rumble, car le format typique fonctionne depuis 30 ans. Cependant, il y a eu plusieurs occasions où la bagarre annuelle de 30 hommes a été reçue négativement, en raison de changements ou de mauvaises décisions de réservation.

Les dix dernières années de la WWE ont présenté certains des meilleurs (et pires) moments de l’histoire de Rumble. Maintenant que l’édition 2020 a terminé la décennie, il est logique de voir comment ils s’empilent tous.

Le Royal Rumble 2014 était un gâchis chaud d’un spectacle.

L’Univers de la WWE n’était pas apologétique dans leurs opinions sur ce paiement à la carte, le point culminant étant noyé dans des huées. Après un combat infructueux contre Bray Wyatt pour ouvrir le spectacle, Daniel Bryan était censé être dans l’événement principal de la nuit, voire potentiellement gagner le tout. Les fans de la WWE à travers le monde ont réclamé que le “ dragon américain ” soit poussé tout au long de 2013 et il semblait qu’il n’y avait pas de meilleure occasion de commencer cela qu’au Royal Rumble. À la grande consternation des fans, ce n’était pas le cas.

Bryan n’était pas dans le match. Il n’est pas apparu en tant que participant tardif, et alors que le nombre de participants restants diminuait lentement, les fans ont pris conscience que leur superstar bien-aimée n’allait pas apparaître. Cela ne s’est pas bien passé avec les fans de la WWE présents, la foule de Pittsburgh huant le favori des fans habituel Rey Mysterio lors de son entrée au numéro 30.

Ce spectacle semblait avoir été réservé pour bouleverser les fans à tous les niveaux, avec Bray dominant Bryan pour ouvrir le spectacle et Brock Lesnar et Big Show ayant un match lent et méthodique. Le combat principal de la soirée – Randy Orton contre John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship – a été largement ignoré par la foule en direct, avec des chants de “ Y2J ” et “ c’est horrible ” qui résonnent autour du Consol Energy Center.

Heureusement, il est apparu que la WWE avait vu l’erreur de leurs manières quand ils ont décidé de pousser Daniel Bryan sur la scène principale de l’événement peu de temps après ce spectacle, avec son triomphe à WrestleMania XXX, mais cet événement aurait pu être sauvé quelque peu si la société avait écouté à leurs fans.