Classement des 10 derniers champions intercontinentaux de la WWE du pire au meilleur

WWE.com

Seul le temps nous dira si le premier titre intercontinental de Sami Zayn est plus à talon Honky Tonk Man que Dean Douglas. Rien n’est certain là-bas – essayer de comprendre où se trouve le bracelet IC autrefois prestigieux dans l’ordre hiérarchique de la WWE est suffisant pour laisser quelqu’un pleurer dans le coin sur “le bon vieux temps”.

Parfois, ils y sont, et parfois ils ne le sont pas.

S’il est joué correctement, le règne de Sami pourrait être épique. Il a les compétences promotionnelles pour le faire fonctionner, ne craint pas de ressembler à un lâche pour personne et a une sauvegarde du talon sous la forme de Shinsuke Nakamura et Cesaro pour aider à sauver sa peau. Rappelez-vous tout cet espoir méditant lorsque Braun Strowman l’écrase en six secondes à WrestleMania 36 et reprend la chose.

Rétrospectivement sur les 10 précédents champions intercontinentaux pré-Zayn est instructif. Les trois membres de The Shield sont là, et le premier autorisé (malgré plusieurs règnes pour certains, il y a une règle stricte “ une entrée par lutteur ” en vigueur) s’est produit en 2016.

Alors, qui Sami doit-il battre et qui devrait-il éviter de reproduire?