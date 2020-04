Classement des 27 matchs WWE WrestleMania de l’Undertaker du pire au meilleur

WrestleMania est tellement synonyme de The Undertaker que, même en 2020, il est toujours impossible de comprendre la notion de l’événement qui se passe sans qu’il en fasse régulièrement partie. Au fil des ans, “ The Phenom ” a offert au public certains des plus grands moments – et matchs – de son histoire, alors qu’il a combattu un who’s who des légendes de la WWE sur la plus grande scène de Them All.

Les fans sauront, bien sûr, que sa relation avec WrestleMania est si légendaire à cause de The Streak (alias sa séquence sans défaite sans précédent de 21-0 qui lui a valu 21 matchs d’affilée sans être vaincu) et les classiques qu’il a produits avec certains des hommes qui a essayé de le casser.

Même s’il n’est plus intact, il est difficile de nier que WrestleMania est une grande partie de l’héritage de The Undertaker, car il nous a donné des guerres cinq étoiles, une bonté fantaisiste et de vrais ratés au cours des trois dernières décennies. Et après avoir raté sa première vitrine des Immortels en 19 ans, ‘Taker a refait surface lors de la 36e édition de cette année et a rencontré AJ Styles lors du tout premier match Boneyard.

Mais comment ce match s’est-il comparé au reste de ses offres mémorables de WrestleMania? Découvrons-le…