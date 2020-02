Classement des 6 matchs Goldberg WWE depuis leur retour

Le retour de Goldberg sur un ring de la WWE après une absence de 12 ans

doit être l’un des exploits les plus improbables de la lutte professionnelle dans le

dernières années.

L’ancien WCW Heavyweight, World Heavyweight et WWE

Universal Champion a eu une course remarquable – quoique brève – au sommet des deux

grandes sociétés de lutte à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais il a pratiquement

disparu du paysage de lutte pendant plus d’une décennie, seulement

resurfaçage après un lien avec la dernière édition du jeu vidéo WWE 2K en

2016.

Depuis lors, Goldberg a lutté avec parcimonie, mais a

été placé à un niveau similaire à une autre légende – The Undertaker. Goldberg a

largement été traité comme un monstre imparable, capable de s’accrocher à d’autres

monstres imparables. Sa routine est à peu près bloquée à ce stade – show

up périodiquement, lutter un match court et de haut niveau, disparaître.

Avec la légende de la WCW due pour un affrontement titanesque contre “The

Fiend “Bray Wyatt à Super Showdown, jetons un coup d’œil à la formation de Goldberg

apparitions depuis son retour à la WWE il y a plusieurs années. Certains ont été

inoubliable, tandis que d’autres que l’entreprise souhaite pourraient être effacés de l’histoire.

Cela dit, bouclons la ceinture pendant que nous nous frayons un chemin à travers

la liste. Allons-y…