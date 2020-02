Classement du prochain adversaire de Conor McGregors du moins au plus probable

Combattre Conor McGregor est presque devenu un prix plus cher que de remporter un véritable titre UFC.

Après avoir battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes, le monde est à nouveau l’huître de Conor McGregor et l’irlandais irréfléchi appelle les coups de feu.

À peine une semaine se passe sans que l’on sache qui l’ancien champion du monde des deux poids envisage de se battre ensuite, mais après que son grand retour à l’UFC 246 ait été un succès, la liste s’est considérablement rétrécie.

Quelques-uns ont fait entendre leur cause immédiatement après la carte pour savoir pourquoi ils devaient se faire tirer dessus. Heureusement, chacun est un match fantastique qui ne manquera pas de livrer un échange de coups de feu dans la cage et une flopée de conversations trash qui y mèneront.

Alors que le jeu de la politique commence à l’arrière-plan, loin des yeux du public, à travers des réunions de jumelage et des messages texte, passons en revue chacun des candidats les plus susceptibles d’essayer de survivre à la main gauche brevetée de “ The Notorious ”.

Tout comme la dernière technique d’épaule pour briser le nez de McGregor, certains des adversaires proposés peuvent vous surprendre.