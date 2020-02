CM Punk, Charlotte Flair et The Rock commentent la signature de Simone Johnson à la WWE

WWE

CM Punk et The Rock lui-même ont tous deux exprimé publiquement leurs réflexions sur l’arrivée du Performance Center de Simone Johnson après que la WWE a confirmé l’histoire plus tôt cette semaine.

Publiant sur son Instagram après la nouvelle, «The Great One» a offert la missive miniature suivante; “Les rêves ne sont pas seulement pour les rêveurs. Félicitations à ma n ° 1 née, Simone Johnson en signant officiellement son contrat de lutte avec @WWE @WWENXT et en voie de devenir la première athlète de la 4e génération de la WWE. Portez notre nom de famille fièrement, mais votre route sera toujours la vôtre pour créer, gagner et posséder. Si fier. Vivez votre rêve. Travaillons. “

L’adversaire de 2013, CM Punk, a également été émue de faire remarquer que la star de quatrième génération la faisait entrer dans l’industrie. S’exprimant sur l’édition d’hier soir de WWE Backstage lors d’une conversation avec Charlotte Flair, il a dit; “La seule personne à laquelle je pense que Simone Johnson peut s’identifier est vous … Quelqu’un qui est la fille d’une légende vivante, qui entre, maintenant elle a signé avec NXT, et je pense que vous pourriez lui être d’une aide précieuse.”

Flair a répondu, notant cela; “Ce n’est pas facile … Beaucoup de gens vont penser que c’est facile, et à certains égards, c’est plus facile … vous avez grandi dans l’entreprise, les gens connaissent votre père, ils connaissent votre famille. Mais il y a beaucoup de critiques … C’est beaucoup, et il suffit de bloquer le bruit, de rester fidèle à vous, et vous devez travailler deux fois plus dur, et vous ne pouvez jamais rien prendre pour acquis. “