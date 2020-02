CM Punk confirme qu’il pourrait techniquement lutter pour AEW

Renard

CM Punk n’a jamais hésité à courtiser la controverse, et il sait comment faire parler Internet.

Que savez-vous, cela fonctionne à nouveau en 2020. Punk est apparu dans l’émission de radio KROQ ‘Kevin in the Morning with Allie & Jensen’ et on lui a demandé s’il serait en mesure de jongler avec ses fonctions à la WWE en tant qu’animateur sur Backstage avec lutte pour AEW.

Oui, ils ont en fait demandé cela en direct.

Punk, jamais du genre à rejeter un sujet savoureux, a déclaré qu’il pouvait travailler “techniquement” pour All Elite, mais a noté que FOX le licencierait probablement sur place pour le faire. Bien que son contrat soit avec le réseau, pas avec la WWE, ils seraient mécontents s’il se présentait soudainement sur Dynamite avec Chris Jericho et Jon Moxley.

Alors voilà. Rien n’empêche Punk d’abandonner le concert des Backstages (celui pour lequel il a probablement payé une tonne d’argent comptant) et de se tourner vers AEW pour faire plus de gros titres. Il a également déclaré lors de l’interview qu’il était autorisé à faire des commentaires MMA sur le côté.

A-t-il votre attention maintenant?