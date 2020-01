CM Punk peut parler de tout ce qu’il veut dans les coulisses de la WWE … sauf l’Arabie saoudite

WWE

Lorsque CM Punk est apparu sur WWE Backstage pour ses débuts complets, il a effectivement fait une déclaration d’intention:

«Me voici, quelqu’un qui n’est pas employé par la WWE, et je peux critiquer le produit. Il y a beaucoup de choses qui sont cassées, et je pense que ce dont les fans ont besoin, c’est de quelqu’un pour le dire tel qu’il est. Voix des sans voix, non? “

Depuis lors, il est devenu évident que Punk disait la vérité quand il s’agissait de qui était son contrat – mais pas de ce qu’il lui permettait de faire. Il est immédiatement retourné à la marque CM Punk, vantant son surnom et vénérant pour ses contributions à la lutte. C’était un homme qui cherchait à recadrer l’opinion publique sur lui-même, peut-être comme un moyen de retourner dans l’industrie qu’il aspire si clairement. Ce n’était pas CM Punk le lutteur, c’était CM Punk le journaliste indépendant. Non seulement cela, mais c’était un journaliste qui serait le champion du peuple, non lié aux mêmes contrats que Booker T et Renee Young, capable de fournir des analyses percutantes et des critiques cinglantes.

Il l’a fait, un peu. Il y a eu ce qu’il a dit à propos de Seth

Twitter de Rollins, et le temps qu’il a

appelé l’équipe créative de la WWE pour leur travail sur le tristement célèbre

Angle de mascotte pour chien Corbin-Reigns. Au-delà de cela, cependant, et le tissu commence à

mince. Si vous faites attention lors de ses rares apparitions dans les coulisses, il

critique rarement quelque chose de vraiment controversé. C’est comme s’il existait dans

le même espace que Corey Graves sur son podcast After The Bell, ou son

co-analystes sur Backstage, Paige et Ember Moon.

[Con’t.]