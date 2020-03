CM Punk revient-il à WrestleMania 36?

WWE

Malgré juste cette semaine, discuter de la poignée de lutteurs

il serait sorti de sa retraite pour faire face, des rumeurs de retour de CM Punk

la concurrence sur le ring serait totalement fausse à ce stade.

Avec l’aimable autorisation du PWInsider, récent raccourci de faire du Punk

contre Seth Rollins à WrestleMania 36 est une pure fabrication. En fait, PWI va comme

jusqu’à dire qu’il n’y a eu absolument aucune communication entre la WWE et

la superstar Straight-Edge sur le multiple champion du monde faisant un

retourner au cercle carré.

Ce dernier rapport ajoute également que toute sorte de CM Punk

On n’a pas parlé de l’apparence de WrestleMania, point final – même si c’était dans

une capacité non physique.

Bien qu’il ait attiré de grands nombres pour les coulisses de la WWE pendant

apparitions sur cette émission FS1, Punk a à peine été mentionné sur WWE TV dans

ces derniers mois. Et pour ceux qui suivent, ces rares apparitions dans les coulisses

n’ont même pas été promus récemment par la WWE.

Vu de l’extérieur, il ne semble pas que des

des ponts ont été réparés entre les responsables de la WWE et le Second City Saint. Et

Punk se rendant sur Twitter pour se moquer de la WWE et ses superstars ne sont probablement pas toutes assises

aussi bien avec les supérieurs de la WWE.

Attendant avec impatience son retour dans le ring ou heureux de le voir rester

retraité, il ne semble pas que nous aurons un retour de lutte CM Punk à

bientôt.