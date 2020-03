CM Punk sur quel (s) adversaire (s) pourrait le sortir de sa retraite

CM Punk était un invité sur le “Swing & Mrs.” spectacle, avec Cody et Jennifer Decker. CM Punk a abordé divers sujets. La plus grande question était de savoir qui pouvait motiver Punk à revenir sur le ring de la WWE. Nous ne disons pas que Punk reviendra, mais “The Best in the World” n’a pas encore complètement fermé la porte à sa carrière dans le ring.

“En ce qui concerne les gens avec qui j’ai déjà travaillé, je pense – vous savez, s’il y avait comme une table rase, pour ainsi dire. Et si l’argent était bon, je pense qu’un gars comme Daniel Bryan j’irais: «J’écouterais votre idée.» Si vous disiez John Cena, j’écouterais probablement votre idée. Rey Mysterio, j’écouterais votre idée. Pour les gens que je n’ai jamais affrontés auparavant? Je pense que Will Ospreay, j’écouterais votre idée. Mais il y a – comme je l’ai dit, il y a beaucoup de pièces mobiles. Mais je suis occupé à faire autre chose. Et personne, je pense, n’a trouvé la bonne combinaison de façons de m’approcher. Ce n’est pas tout à moi, mesdames et messieurs. C’est aux gens qui dirigent réellement les entreprises. “

Regardez l’émission entière en DIRECT en direct sur Twitter alors que nous sommes rejoints par les invités @CMPunk et @MaitlandWard! https://t.co/zjMC8MQ9qJ

– Swings & Mrs. (@SwingsAndMrs) 17 mars 2020