Cody et The Young Bucks échangent des textes avec des fans de catch – Détails à l’intérieur

Cody et The Young Bucks ne sont pas étrangers à l’interaction et à l’engagement avec les fans de catch. Les EVP d’AEW ont mis en place une nouvelle méthode pour obtenir des commentaires et échanger des idées avec des fans du monde entier. Le trio a publié ses numéros de téléphone pour que les fans les contactent directement par SMS. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous sur Twitter montrant leur intention. Cody a passé environ 90 minutes à répondre à autant de messages de fans que possible des fans. La société estime que c’est l’un des meilleurs moyens pour l’engagement des fans de générer des commentaires et de nouvelles idées.

