Cody Hall retiré de la tournée au Japon en raison d’un Tweet controversé

Cody Hall n’apparaîtra pas sur la prochaine tournée de DDT Pro Wrestling en raison d’un récent article sur les réseaux sociaux qui a suscité beaucoup de critiques. Hall a répondu à un message de Cody Dickinson avec une jeune fille japonaise qui disait «Blah blah coronavirus. Bienvenue dans la fièvre jaune. “

Alors que Cody Hall a depuis supprimé son tweet, la promotion de la lutte japonaise DDT Pro Wrestling a publié la déclaration suivante:

Merci pour votre soutien à DDT Pro-Wrestling.

Cody Hall a récemment fait un commentaire inapproprié sur Twitter, et nous l’avons contacté à propos de cette situation. Cody Hall s’est excusé auprès de nous et a également suggéré de se retirer des dates restantes de sa tournée et de renoncer à son contrat Anytime Anywhere. Compte tenu de la gravité de ses commentaires, nous avons accepté toutes ses suggestions ci-dessus.

Toutes les cartes annoncées, y compris Cody Hall, seront modifiées et le match de championnat KO-D Tag à Nagoya le 24 février sera annulé. Toutes les cartes mises à jour seront annoncées une fois qu’elles auront été décidées.

DDT Pro-Wrestling continuera à travailler pour fournir du contenu pro-catch qui puisse être apprécié par les fans. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont été touchés par cette situation, ainsi que tous nos fans.

Cordialement, DDT Pro-Wrestling