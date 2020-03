Cody révèle un nouveau tatouage diviseur à la révolution AEW

AEW / Fite TV

Dans une étrange nouvelle qui s’est néanmoins révélée si distrayante que Twitter était moins préoccupé par une vendetta manifeste et au lieu d’une encre très flagrante, Cody arborait un look différent pour son match avec MJF à Revolution.

Un gigantesque symbole de la famille Nightmare dessiné sur le côté droit de son cou, il a fallu un certain temps pour s’y habituer, d’autant plus qu’un côté touchant et discret sur sa poitrine de côté, Cody opte généralement pour le look classique et net de babyface. Les gens n’y ont pas bien réagi. Il a été effectivement réprimandé dans la plupart des quartiers, comme si nous étions tous des parents déçus.

Dans une tempête de mystification, un Brian Pillman, Jr. est resté pour Cody et quel travailleur. Cela pourrait le voir trouver un emploi un jour:

“Simple. Il le porte sur son cou pour qu’il soit toujours visible, ne peut pas être couvert facilement. C’est symbolique qu’il se lance” all-in “sur sa marque et son entreprise et qu’il n’ait pas de plan de sauvegarde. Cela signifie qu’il a littéralement son cou sur la ligne pour AEW et sa famille. PEAU DANS LE JEU !!! “

Cela n’a pas de sens, et nous nous y habituerons tous finalement, mais le moment de la révélation n’était pas idéal.

Revenez à WhatCulture très prochainement pour des réflexions sur la partie de lutte de Revolution imminente.