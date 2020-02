Cody Rhodes commente les premières idées d’AEW pour leur deuxième émission télévisée

Lors d’une récente interview avec Dave Meltzer et Wrestling Observer Radio, Cody Rhodes a commenté la deuxième émission d’AEW et les idées qu’ils ont planifiées, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la critique selon laquelle pas assez de “Being the Elite” et “Road To …” sont résumés sur Dynamite: “Une critique juste, je pense que vous verrez en 2020 plus de pièces de personnage intégrées, seules les formes longues resteront sur YouTube. Et vous verrez plus d’une version plus petite sur l’émission elle-même. Mais je pense qu’ils doivent être intégrés, car ils aident à connecter les personnages avec le public, et il n’y a rien de plus important. La lutte n’est pas aussi importante à distance s’ils ne savent pas qui est qui. Et il est difficile en tant que lutteur de leur enseigner tout cela en seulement un ou deux segments. »

Sur ce qu’ils prévoient pour la deuxième émission AEW qui fait partie de leur nouvelle offre télévisée: “Je pense qu’ils sont [WarnerMedia] vouloir vouloir, c’est diversifier un peu, en termes de, le format pourrait même être différent. Mais je dirai que, non par manque de préparation, nous sommes prêts, chaque fois que nous sommes prêts à appuyer sur la gâchette à la troisième heure, et nous savons que dans le cadre de la nouvelle donne, la troisième heure va devenir réelle, mais nous n’avons pas eu de discussion approfondie à ce sujet avec WarnerMedia. Nous avons eu une discussion avec, vous savez, Tony est prêt, Tony a des années et des années d’idées. Nous sommes prêts en tant qu’infrastructure parce que nous utilisons la production en ce moment, la semaine dernière, nous avons fait deux matchs avant et deux matchs après, la foule est restée super chaude, puis nous avons également ajouté quelques éléments de profil, nous sommes donc prêts à chaque fois relever le défi. “

Sur quelles idées ils ont eu pour le deuxième spectacle: “Je ne serais pas surpris si nous essayions en quelque sorte avec la troisième heure. Je ne pense pas que nous voulons que la troisième heure soit un tour d’horizon, un rattrapage, je pense que nous voulons quelque chose de particulier, et en fait, et j’espère que je parle ici à contre-courant parce que c’est plus le travail de Tony de vous dire ceci , mais Tony a eu quelques bonnes idées à un moment donné sur un spectacle pour les jeunes garçons et filles, un peu les gars et les filles prometteurs, et je pensais que c’était une idée de dynamite, sans jeu de mots, donc je pouvais nous voir y aller route, mais encore une fois, nous allons attendre jusqu’à ce qu’ils viennent à nous avec quelques idées et où ça va être, pour un. “

Si le deuxième spectacle sera comme AEW Dark: “Je pense que le discours initial était,” Oh, ce sera comme Dark, mais sur un autre canal. “Je ne pense pas que ce sera comme Dark. Je pense que ce sera son propre animal et nous le voudrions, nous voudrions nous tester, et c’est un test pour nous, donc je pense que ce sera quelque chose de différent et peut-être, je ne veux pas dire que un indice, peut-être que cela ira dans la direction des jeunes, moins vus, parce que nous avons beaucoup, c’est difficile, notre liste est assez pleine, et deux heures par semaine, il n’est pas possible d’avoir tout le monde, pas tout le monde joue. Et c’est dur, et c’est difficile de garder le moral, pas le moral, mais c’est difficile de vérifier avec tout le monde quand on ne les voit pas chaque semaine, je veux voir tout le monde chaque semaine, j’aime avoir mon équipe. “