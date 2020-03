Cody Rhodes discute de son tatouage au cou

Cody Rhodes a dévoilé son nouveau tatouage lors du tournoi à la carte AEW Revolution à Chicago, IL du Sears Center où il a perdu contre MJF dans un match en simple.

Il a consulté son compte Instagram officiel pour discuter de son importance pour lui:

“Je suis humilié par la course sur laquelle je suis allé et l’amour des fans. Homme incroyablement chanceux. C’était très simple, je porte beaucoup de marques… Je voulais m’assurer que la mienne en faisait partie. Et je ne le cachais pas. Plus de détails sur le «Road To Denver» de demain… – merci @inkanddaggertattoo @craigbrocktattoo pour avoir pris le design et en avoir fait une réalité. »