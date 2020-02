Cody Rhodes discute du statut AEW de Jeff Cobb

Cody Rhodes a discuté du statut de Jeff Cobb avec l’entreprise lors de la conférence de presse AEW d’aujourd’hui.

Comme indiqué, Cobb a fait ses débuts promotionnels la semaine dernière et affrontera Jon Moxley lors d’un match en simple le mercredi. Il ne travaille pas à plein temps car il souhaite toujours travailler pour ROH, AEW et NJPW.

Voici ce que Cody a dit avec l’aimable autorisation de WrestleZone.com:

“Il est encore en gestation. Jeff travaille avec New Japan, il travaille avec Ring Of Honor et maintenant il travaille avec AEW. Je suis un grand fan de Jeff Cobb parce que j’aime les tireurs en catch. Je n’essaie pas de me considérer comme un avec mes antécédents amateurs limités, mais je pense que Jeff est vraiment – c’est un tank. C’est un athlète spécial.

Donc je pense honnêtement, pour être transparent avec vous, c’est en gestation. J’espère qu’il poursuivra peut-être plus longtemps [tenure] avec AEW mais je ne veux pas que cela gêne tout ce qu’il fait dans son âme, si cela a du sens. S’il veut parcourir le monde et faire toutes sortes de choses, faites-le.

C’est l’une des grandes choses d’AEW, il n’y a pas de contrats globaux. Le contrat de chacun est différent quant à ce qu’il peut faire, où il peut aller, et Tony Khan a des contrats sur mesure et profilés pour parler de votre sensibilité. “Hé, si cet indépendant signifie beaucoup pour moi” ou “aller à Wrestle Kingdom signifie beaucoup pour moi”, quoi qu’il en soit, c’est la porte ouverte et nous sommes ouverts aux affaires. Mais Jeff, je suis désolé, je vais aussi devoir rester vague avec lui car honnêtement, nous ne le savons pas encore.

Nous avons Jeff pour plus que juste le spectacle d’Atlanta, mais j’aimerais voir Jeff dans un accord à plus long terme avec nous. C’est un talent spécial. “