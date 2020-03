Cody Rhodes explique pourquoi AEW Dynamite continuera à diffuser tout au long de la pandémie

Scott Lesh Photography / AEW

Après avoir été invité par un fan sur Twitter pourquoi AEW continuait à diffuser ses épisodes hebdomadaires de Dynamite – malgré la majorité des événements sportifs / de divertissement en direct annulés en raison de la pandémie de coronavirus – Cody Rhodes a répondu (via un tweet) en soulignant le besoin des gens pour un distraction dans des moments comme celui-ci.

Vous savez probablement maintenant que la plupart des événements mondiaux – qui devaient abriter un grand groupe de personnes – ont été annulés ou reportés en raison de la récente épidémie de COVID-19. Cependant, les promotions de lutte américaine WWE et AEW ont continué à promouvoir leurs événements et prévoient de les diffuser sans public.

Interrogé sur cette décision par un fan sur Twitter, la superstar d’AEW et le vice-président exécutif Cody Rhodes peuvent trouver la réponse ci-dessous:

Rhodes doit encore participer à un match de six joueurs avec ses frères d’élite cette semaine contre des membres de The Inner Circle pour décider qui aura un avantage lors du Blood and Guts de la semaine suivante.

On ne sait pas encore si AEW Dynamite verra une augmentation des cotes d’écoute – comme le vendredi soir SmackDown sur Fox après leur émission sans foule hier soir -.

Pourtant, il est clair que Rhodes and co. n’ont pas l’intention de «se retenir» et continueront à offrir à leurs fans du divertissement tout au long de ces temps sombres.