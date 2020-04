Cody Rhodes parle de sa connexion avec Tiger King

Cody Rhodes a expliqué comment il avait une connexion lâche avec Tiger King, la série Netflix, lors d’une interview avec Bleacher Report Live.

Voici ce qu’il avait à dire:

«J’avais ce genre de connexion très lâche avec Tiger King, très lâche, pour autant que je suis allé dans un sanctuaire qui était à Melrose, en Floride, un très grand sanctuaire de tigres appelé Single Vision, et ils ont pris des tigres qui, des situations comme Joe Exotiques ou situations comme, il y a un peu d’épidémie dans le pays avec des gens qui attrapent ces gros chats et ensuite ils ne savent pas quoi en faire, comme vous l’avez vu dans l’émission, alors ils iraient dans des endroits comme Joe , ou Carole, qui que vous fassiez, ils iraient dans des endroits comme ça, et il serait un sanctuaire pour certains chats, mais, j’essaie de n’impliquer personne, j’avais entendu l’histoire de Carole Baskin comme il y a cinq ans, et c’était juste une chose universellement connue, comme dans ce monde, parmi le monde des tigres, comme: “Hé, ne plaisante pas avec elle, c’est ce qu’elle a fait.” Maintenant, je ne dis pas que je croyez-le, mais on m’a dit que c’était un fait absolu, alors quand il a été évoqué dans la série, mon esprit a été époustouflé. »

«Brandi a également été informé. Voici pourquoi on nous a dit cela. Nous débattions, allons-nous au Big Cat Sanctuary [Carole Baskins’ sanctuary] ou allons-nous à notre autre endroit. Et l’individu était comme, “Eh bien, vous ne voulez pas aller à l’ancien parce que …” Et c’est là que nous l’avons entendu pour la première fois. “

