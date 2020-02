Cody Rhodes pourparlers AEW éventuellement ajouter un autre titre

Cody Rhodes a discuté d’AEW, ajoutant éventuellement un autre titre dans une interview avec Dave Meltzer et Wrestling Observer Radio. Voici ce qu’il avait à dire:

“Je suis un peu sur le disque avec ça, je déteste le terme de mi-carte, je comprends ce que cela signifie, je comprends ce que les gens veulent dire quand ils le disent. Tout est une première avec AEW, et nous progressons lentement dans certains domaines et nous déplaçons la vitesse de la fusée dans d’autres domaines. Encore une fois, tu dois parler à Tony, parce que c’est une idée, évidemment, qui est sur la table. Mais qu’est-ce que tu fais en premier? Et je jette un peu ça là-bas pour que les fans le mettent dans leur esprit. Que fais-tu en premier? Faites-vous d’abord un titre de tag féminin? Ou faites-vous un titre qui n’est pas différent du titre télévisé? Ce sont de vraies questions. Je pense que nous avons une idée différente de tout ce qui a été fait, et j’espère simplement que tout le monde restera patient et que son genre de désir ou de convoitise pour ce type de ceinture, le championnat, sera rassasié en 2020. Encore une fois, je ne suis pas disant qu’il y a un titre de milieu de carte. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.