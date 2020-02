Cody Rhodes révèle que Tony Khan ne voulait pas qu’il fasse Cage Moonsault

La star de Elite Wrestling (AEW), Cody Rhodes, a récemment réalisé une interview avec Sports Illustrated pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Son moonsault hors de la cage:

C’était un style très Terry Funk de moonsault. Je suis un gars plus gros que les gens ne le pensent, donc le moonsault ne se détache pas facilement… La seule pensée dans mon esprit était de rejeter ma tête en arrière », a déclaré Rhodes. “Mon corps ira où ira ma tête, c’est quelque chose que John Laurinaitis et Dean Malenko m’ont dit quand j’ai commencé à faire le moonsault. Tant que je rejetais ma tête en arrière, je savais que j’allais bien.

Le match ayant plus une sensation de vieille école:

C’est ce que j’apporte. Matt et Nick [Jackson] a introduit un nouveau style de psychologie par équipe. Kenny Omega offre une façon absolument différente de faire de la lutte qui est vraiment importante pour l’évolution de la lutte. Le pendu est un gros poids lourd run-and-gun. Ma force réside dans la lutte sur laquelle j’ai grandi, de la fin des années 80 au début des années 90 et même plus loin. Ce style était un peu plus discipliné, un peu plus délibéré, et je complète ces gars en faisant cela.

Je ne le considère pas vraiment comme un match de «style de territoire». De cette façon étrange, nous sommes sur un nouveau territoire. Tous les lutteurs plus âgés vous diront: «Ce qui est vieux est nouveau.» Ils n’ont jamais eu autant raison. Tous ces éléments de magie sont disponibles pour être utilisés par certains des plus grands, et j’essaie de choisir autant que je peux parmi certains des meilleurs jamais. Et je ne vais pas nommer de noms, mais quand vous avez les deux plus grands textos de tous les temps vous critiquant votre travail chaque semaine, il n’y a pas de meilleur discours d’encouragement que ça.

Les gens qui essaient de lui parler hors du moonsault:

La cage doit être abaissée [from the ceiling], c’était ma règle. Je me suis donc retrouvé avec la cage la plus haute possible, et cela m’a coûté cher. J’ai peur des hauteurs. C’est pourquoi mes yeux sont fermés. J’y ai pensé toute la journée. Tony Khan était catégorique: je ne l’ai pas fait. Je n’ai jamais vu un patron comme lui, comment il mène et comment il se soucie de ses investissements. Trop de gens essayaient de m’en dissuader. En règle générale, je suis par la «position Go» pendant notre spectacle, mais je suis resté à l’écart. “

La ligne de figurines d’AEW avec Jazwares:

C’est un autre de ces moments «Ce sont de vrais» pour nous. J’aime vraiment ces moments «Ce sont de vrais». Je ne les aime pas comme un moyen de le frotter sur les visages des gens qui n’ont pas cru. Je pense que cela aide les gens qui croient. Ce n’est pas différent de Picard. Je regarde Picard sur CBS All Access en ce moment, et si personne ne me parle de Picard, je ne suis pas content.

C’est cet étrange «succès qui engendre le succès». Pour ceux qui ont acheté et cru, je veux qu’ils sachent qu’il existe une entreprise de jouets cool et méchants à Jazwares. La ligne est incroyable, ils ont époustouflé les chiffres actuels de la lutte. Je suis fier de faire partie de la première ligne. Ils ont établi une nouvelle norme dans les figures de lutte.

Sa querelle avec MJF:

Il y a un pur mal à Max. Il ne ressemble à personne que j’aie jamais rencontré en lutte professionnelle. Je pense que personne ne connaît le vrai Max. Il vit à Long Island avec sa famille, et je pense que ce sont les seules personnes, quand cette porte se ferme, qui savent vraiment qui est Max. Son engagement est incroyable.

Les éléments les plus profonds de la querelle:

Il y a un élément plus profond en jeu. C’est pourquoi je n’aime pas le terme «talon». Si vous regardez la nuit de Noël dans le World Class Championship Wrestling de 1982, la nuit où Michael Hayes s’est retourné contre Kerry Von Erich. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Il s’est mis à genoux par Flair dans Kerry, puis Terry l’a défendu parce qu’il n’a vu que la seconde moitié du coup.

Il n’y avait pas de talon uni et noir et blanc. Max parle de la façon dont je l’ai retenu, et ça fait vraiment mal. Maintenant, il est sous les projecteurs, dans le deuxième événement principal d’un spectacle dans une salle à guichets fermés, et nous verrons ce qu’il peut faire.

Dynamite de la semaine dernière dans son ensemble:

C’était mon épisode préféré de Dynamite, de haut en bas. Le tag team battle royal, le match par équipe pour le titre par équipe, Cobb était là, Nyla a coupé une promo en direct devant un public très exubérant et elle est entrée directement dans le rôle de championne et a livré. J’ai adoré le spectacle, c’était vraiment un instantané de ce que Dynamite est censé être.

