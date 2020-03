Cody Rhodes s’apprête à faire un commentaire sur l’émission AEW Dynamite de cette semaine

Cody Rhodes se joindra à l’équipe d’annonce lors de la diffusion AEW Dynamite de cette semaine. Il fera des commentaires avec Tony Schiavone. Au moment de la rédaction de ce document, il n’y a pas de mot sur la question de savoir si Jim Ross ou Excalibur les rejoindrait sur le stand.

Cody Rhodes vs Jimmy Havoc est également confirmé pour la diffusion AEW Dynamite de cette semaine. Rhodes a noté sur Twitter qu’il avait “Une mauvaise habitude dans les commentaires sur laquelle je me pencherai totalement, et j’espère que cela deviendra quelque chose d’amusant pour les fans qui regarderont à la maison.”

Voici la carte mise à jour pour la diffusion AEW Dynamite de mercredi soir:

AAA Mega Championship:

Kenny Omega (c) contre Sammy Guevara

Match de bûcheron:

Luchasaurus contre Wardlow

Combat de parking:

Meilleurs amis contre Lucha Bros

Cody Rhodes contre Jimmy Havoc

Chris Jericho et Matt Hardy face à face.

Ce mercredi, je vais rejoindre @ tonyschiavone24 sur le commentaire LIVE pour #AEWDynamite

(J’ai une mauvaise habitude dans les commentaires sur lesquels je me pencherai totalement, et j’espère que cela deviendra quelque chose d’amusant pour les fans qui regarderont à la maison)

Plus d’infos à venir…

– Cody (@CodyRhodes) 23 mars 2020

