Cody taquine la grande annonce d’AEW aujourd’hui

AEW

Tous les vice-présidents exécutifs d’Elite Wrestling Cody ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux pour faire savoir aux fans que la promotion pourrait faire une annonce importante sur l’épisode d’aujourd’hui de Road To, leur populaire série YouTube.

‘The American Nightmare’ a tweeté ce qui suit dimanche soir: –

Lord sait à quoi, exactement, il fait référence ici, bien que ce soit “l’autre chose que les fans réclament” des sons prometteurs. Serait-ce l’annonce d’un titre midcard ou autre chose? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.

Le Dark de cette semaine sera le deuxième passage significatif de Cody dans la cabine de commentaires AEW. Il a fait un travail solide sur Dynamite la semaine dernière, rejoignant Tony Schiavone pour la majeure partie de la nuit et ne sortant que pour son match avec Jimmy Havoc. Avec les annonceurs réguliers Excalibur et Jim Ross incapables de comparaître pour diverses raisons et parlant qu’AEW a enregistré une cargaison de contenu la semaine dernière, nous verrons peut-être plus de Cody dans le stand au-delà de Dark.

Cody a terminé au troisième rang du dernier classement du simple AEW masculin. Il est actuellement 5-1 en 2020, avec MJF lui donnant sa seule défaite à Revolution en février.