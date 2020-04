Colby Covington veut affronter Drew McIntyre

Lors d’une interview avec Submission Radio, le combattant poids mi-moyen de l’UFC, Colby Covington, a appelé le champion de la WWE Drew McIntyre pour un match. Il prévoit de passer à la WWE en 2021.

Voici ce qu’il avait à dire:

«Moi et Drew McIntyre, c’est un bon match. C’est un grand gars, mais ce n’est pas la taille du chien dans le combat, c’est la taille du combat chez le chien, et tout le monde sait à quel point le combat est en moi », a déclaré Covington. “Donc, je pense juste que je peux battre n’importe quel homme vivant en ce moment et je suis le meilleur au monde, alors ils doivent me laisser aller là-bas et rendre la lutte réelle.”

H / T à Wrestling Inc