Colt Cabana signe pour AEW après l’apparition de la révolution surprise

AEW

AEW a officiellement confirmé la signature de Colt Cabana après une apparition surprise de la star indépendante tenante au Revolution-per-view hier soir.

Ceux qui regardent le pré-spectacle Buy In de l’événement auraient vu The Dark Order vaincre SoCal Uncensored en action de tag. Cela a conduit à une bagarre d’après-match qui a vu la musique de Colt frapper alors que l’Ordre battait SCU, avec le Chicagoan émergeant à une grande pop dans sa ville natale. Bien qu’il se soit déchaîné au départ, il a fallu un Christopher Daniels en robe pour vraiment renverser la vapeur pour les babyfaces, avec SCU et Cabana exécutant Evil Uno, Grayson et co. hors de se tenir debout à la fin.

S’exprimant lors de la mêlée médiatique post-émission de Revolution, Tony Khan a confirmé que sa promotion avait en effet signé Colt pour un accord. Appelant Cabana un “esprit précieux”, le président de l’AEW a confirmé que le nouveau venu serait en mesure de travailler pour d’autres promotions dans le cadre de son contrat et a suggéré qu’il pourrait travailler comme lutteur, commentateur et producteur pour l’entreprise.

C’est agréable de voir l’un des bons gars de la lutte obtenir un contrat de grande envergure avec une promotion de lutte majeure après si longtemps. Espérons que Cabana se révèle être un atout précieux pour AEW.