Combien d’argent la WWE perd pour Wrestlemania 36 à Tampa?

La WWE n’a jamais eu ce genre de problèmes en enregistrant des émissions auxquelles elle est confrontée en ce moment avec la pandémie de coronavirus. L’expérience pourrait être la même avec tous les magasins de sport et de divertissement du monde entier.

La WWE va filmer deux fins pour Wrestlemania 36 matchs pour cette raison

La WWE a été contrainte de déplacer WrestleMania 36 du Raymond James Stadium de Tampa au WWE Performance Center d’Orlando, en Floride, où aucun fan ne sera présent à la suite de l’épidémie de coronavirus.

La WWE continue d’enregistrer la programmation hebdomadaire de Monday Night Raw et Friday Night SmackDown avec zéro fan présent juste pour s’assurer qu’ils peuvent passer par les offres télévisées lucratives avec NBCUniversal et FOX Sports.

Cependant, il est certain que le tout premier WrestleMania sans fans présents dans le public n’apportera pas l’énergie attendue. De plus, la WWE serait grandement martelée lorsqu’il s’agirait de réaliser des bénéfices.

La WWE confirme le Wrestlemania 36 Title Match & More; Carte mise à jour révélée

Des rapports récents suggéraient que la WWE perdait beaucoup d’argent en raison du changement de plans autour de Wrestlemania 36. Comme indiqué plus tôt, il y avait une rumeur qui laissait entendre que le report de la diffusion des émissions du PC était simplement une faille d’assurance pour récupérer l’argent pour certains. Le degré.

La WWE s’attendait à ce que la ville d’Orlando annule finalement la diffusion de l’ensemble fermé. Ainsi, ils pourraient montrer à leurs assureurs qu’ils ont au moins essayé d’organiser l’événement depuis un endroit, mais qu’ils n’ont pas pu y arriver en raison de la politique du gouvernement.

Wrestlenomics a publié à nouveau un rapport sur les finances de la WWE. Il a déclaré que la société pourrait récupérer de l’argent du site d’origine du stade Raymond James. La production ne leur coûtera pas non plus autant. Mais les officiels s’attendent toujours à perdre un peu plus de 20 millions de dollars alors que l’attente initiale était de gagner environ 75 millions de dollars avec WrestleMania 36,

«La WWE économise probablement des coûts sur une production plus légère et peut-être récupère-t-elle l’argent de la location du site. La manie dans le stade aurait dessiné une porte de ~ 15 mm. Probablement 4 $ au total pour les 4 spectacles d’arène. 3 millions de dollars en marchand de lieu. Ils espèrent garder les abonnés du réseau au deuxième trimestre en poursuivant. »

– Wrestlenomics (@wrestlenomics) 17 mars 2020

Comme mentionné ci-dessus, il faut que la vente de marchandises par la WWE soit également prise en considération. L’entreprise s’attendait à vendre une tonne de marchandises lors des salons Axxess et WrestleMania.

Cette vente devrait devenir plus importante avec des fans du monde entier en visite en Floride. Malheureusement, l’extravagance a dû être annulée, ce qui était difficile à prendre. Mais ils ont quand même réussi à mettre en place tout ce qu’ils pouvaient et qui méritait d’être apprécié.