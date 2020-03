Comment AEW a signé Jake ‘The Snake’ Roberts

AEW

Jake ‘The Snake’ Roberts a monté un retour de lutte choquant sur l’épisode de cette semaine d’AEW Dynamite, affrontant Cody dans le ring après que ‘The American Nightmare’ ait appelé MJF.

Le segment acclamé a vu Roberts non seulement déchirer Cody pour “pleurer comme un ab * tch” après avoir perdu contre MJF à Revolution, mais promettre que “le côté obscur arrive à AEW”, et confirmer qu’il amène un nouveau client à la promotion à la guerre avec Cody. Roberts était formidable. Bien que sa prestation vocale soit différente maintenant, l’aura demeure.

Dave Meltzer a un compte rendu sur le grand retour de Jake dans l’édition de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter. Dans ce document, Meltzer spécule que Diamond Dallas Page a peut-être joué un rôle clé dans l’arrivée de Roberts à AEW, car DDP est très proche de Cody et Jake lui a précédemment attribué le mérite de lui avoir sauvé la vie après une bataille de plusieurs décennies contre la toxicomanie.

Page a contribué à aider Roberts à devenir propre et en bonne santé. Qu’il jouerait un rôle dans la venue de Jake à AEW est logique et comme l’écrit Meltzer, il n’y a pas eu un seul rapport négatif sur la vie personnelle de Roberts depuis des années. Les doigts croisés, il le cloue pendant cette course.