Comment Asuka est devenu le point culminant de la WWE dans l’ère de l’arène vide

Quelle différence une seule semaine peut faire.

La semaine dernière, nous craignions qu’Asuka ne tombe à nouveau sous le radar de la WWE après que les guerriers Kabuki aient abandonné les titres de tag féminin à Cross et Bliss à WrestleMania. Pourtant, alors que les guerriers Kabuki ne sont probablement pas beaucoup plus longs pour ce monde, Asuka elle-même a recommencé à gagner de la vitesse en tant qu’interprète en simple, avec l’impératrice de demain se qualifiant pour son tout premier match Money in the Bank sur RAW.

Bien qu’elle ne soit peut-être pas la favorite pour obtenir la mallette convoitée, si elle remporte la victoire, personne ne peut dire qu’elle ne l’a pas gagnée. Depuis que la WWE a commencé à enregistrer des émissions sans foule, Asuka a été le membre le plus divertissant de la liste, gardant les yeux des fans rivés à l’écran en étant l’interprète le plus magnétique et le plus dynamique dans chaque segment dans lequel elle apparaît. Au cours des prochaines pages, nous examinera comment l’Empress of Tomorrow a passé le mois dernier à devenir le point culminant de la programmation de la WWE, du premier spectacle d’arène vide à SmackDown à l’édition du 13 avril de RAW.

Pour réduire deux slogans emblématiques: “Préparons-nous pour Asuka!”