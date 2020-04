Comment CECI a été la première erreur majeure d’AEW

AEW

Ce fut une semaine légendairement horrible pour la lutte professionnelle.

Jamais la pensée de cela n’a semblé aussi attrayante, mais si vous aviez vécu sous un rocher récemment, vous avez peut-être manqué des nouvelles que Linda McMahon a poussé un super PAC de Floride financé par l’entreprise pour continuer à diffuser leurs émissions, Jerry Lawler a célébré le risque de sa vie commentant Raw en y insérant un peu de racisme, AEW a choisi de procéder avec Double Or Nothing comme une arène vide à 50 $, et la WWE a licencié ou mis en disponibilité plus de 50 employés et talents avant l’appel d’un investisseur suivant semaine où ils projettent encore plus de chiffres record et l’étrange 500 000 000 $ en réserve.

À une époque où le monde et presque toutes les grandes industries et entreprises de présence en direct ont connu un arrêt alarmant et inquiétant, la lutte nord-américaine s’est déclarée essentielle et a progressé malgré les pires optiques de ce côté de la blague de démembrement de Stephanie McMahon moins de deux. mois après Crown Jewel 2018.

“Le spectacle doit continuer” a été le message depuis le début, mais cela ressemble plus à un verrouillage de b * à cela qu’à une déclaration de bravoure erronée à ce stade. Moins “asseyez-vous et détendez-vous” et plus “asseyez-vous et regardez la télé f * cking”, l’accueil chaleureux de Triple H à ce premier SmackDown de cette époque est devenu le message que chaque parent épuisé transmet à leurs enfants lors des sorcières et des contractions heure où tout le monde en a assez, merci beaucoup.

Cela a été le plus flagrant – et déprimant – le mercredi soir.

