Comment chaque lutteur de la WWE se voit

Être une superstar de la WWE est-il le meilleur travail au monde?

À un moment ou à un autre, chaque lutteur des livres a pesé si les conflits physiques et émotionnels de toutes les bosses et de tous les voyages en valaient la peine. Ils ont décidé, soit en poursuivant et en réalisant des rêves ou des salaires ou tout ce qui les faisait cocher qu’ils étaient.

Avec cela réconcilié, tous ceux qui dirigent les cordes de Vince McMahon sont sûrement cochons avec leur sort, non?

Faux, selon les différentes histoires de lutteurs cherchant à s’échapper à AEW ou livides d’une chose ou d’une autre. Mais alors, il n’en voudrait pas autrement.

McMahon a déjà parlé de ce qui lui manque dans son alignement “millénaire” actuel. La soif financière de tous ceux qu’il a promus sous Hulk Hogan dans les années 80 lui a permis de récolter l’essentiel des bénéfices. La faim de son sort Attitude Era qui a gardé son spectacle compétitif quand il n’avait pas à le faire. L’impossible toxicité de Shawn Michaels dans les années 1990 qu’il a tout de même poussé. La façon dont Triple H a sauté quelques marches jusqu’à ce qu’il fasse littéralement partie de la famille.

Ce ne sont pas ces temps et ces lutteurs ne sont pas ces lutteurs. Pour le meilleur et pour le pire, ils sont une toute nouvelle génération – un type complètement nouveau. Se mettre dans la tête n’est probablement pas une préoccupation du président, mais nous allons essayer rapidement …