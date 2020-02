Comment Chris Farley a influencé Otis et Mandy Rose Angle de la WWE

Otis était l’invité du dernier épisode du podcast “ After The Bell ” produit par la WWE de Corey Graves, et l’homme de SmackDown a partagé une trame de fond derrière son angle actuel avec Mandy Rose.

Selon les meilleurs de Heavy Machinery, c’est la performance de Chris Farley en 1995, Tommy Boy qui a inspiré son comportement nerveux autour de Mandy. Dans le film, le personnage de Farley est super timide avec les femmes, et Otis pourrait raconter. Il avait grandi sans jamais savoir quoi dire autour des filles.

Alors, quand il cherchait des scénarios qu’il pourrait faire à la WWE, le babyface amateur de jambon a décidé d’utiliser une partie de la magie de Farley. De toute façon, Rose et lui travaillaient tranquillement sur les réseaux sociaux dans NXT.

La WWE a adoré.

Le bégaiement qu’Otis utilise à la télévision a également été influencé par le bouffon adorable de Farley du milieu des années 90, mais ce n’est pas tout; Adolescent, la star de la WWE balbutiait à travers les conversations avec les dames de sa vie. Fondamentalement, il pouvait s’identifier à l’approche timide et comique de Thomas Callahan III pour être amical.

Sans la performance OTT de Tommy Boy et Farley, il n’y aurait pas de dynamique Otis et Mandy. Périsse la pensée.