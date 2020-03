Comment Edge a fait l’histoire sur la route de la WWE Wrestlemania 36?

Edge est maintenant devenu une lueur d’espoir pour les lutteurs professionnels qui ont peut-être quitté la compétition dans le cercle carré en raison de blessures. Peut-être qu’aucun homme sur la planète n’a jamais pensé que cet homme serait de retour en action, surtout à son âge où les concurrents pensent à quitter la lutte.

Pourquoi Edge est impatient de se produire à la WWE Wrestlemana 36 contre Randy Orton?

Mais il a fait l’impensable au Royal Rumble 2020 en effectuant un retour incroyable qui a peut-être été le plus grand de tous les temps.

Ce retour peut maintenant être donné comme un grand exemple d’inspiration sur tout type de sport grand public. Lors d’une récente conférence téléphonique, Edge a révélé qu’il avait créé l’histoire en arrivant à la retraite cette année. Pour mémoire, il est le seul homme dans n’importe quel type de «sport de contact» à revenir à l’action après avoir subi une chirurgie du cou par fusion triple.

Deux étoiles supérieures sont en quarantaine de coronavirus; La WWE modifie sa carte Wrestlemania

Tout en parlant du même Edge, il a révélé qu’il aime relever de nouveaux défis dans la vie tout le temps. C’est la seule raison qui pousse à penser à rendre l’impossible possible. La résurrection de son illustre carrière après une interruption de neuf ans semblait presque impossible.

Comme indiqué dans la promo WWE Raw lors de son retour, Edge a révélé qu’il avait nié vivre dans le monde des scénarios. C’était le grain qui l’aidait à prospérer avec le minimum d’espoirs. Heureusement, il a pu commettre l’impensable en donnant un exemple au monde,

Voici ce qu’a dit Edge,

«J’ai dû très rapidement penser à l’idée que la WWE et la lutte avaient été faites pour moi en 2011.

Si je n’avais pas pensé à ça, si je n’acceptais pas ce que tout le monde me disait – ‘tu ne peux pas faire ça’, je pense que ça aurait été très malsain, donc j’avais besoin très rapidement de trouver des choses à faire et d’aller de l’avant avec la vie et d’essayer de vraiment fermer et terminer ce chapitre. Le livre continuait, mais ce chapitre était terminé.

Samoa Joe veut participer à un match contre l’entrepreneur

Alors au fil des années et je me sentais vraiment bien et j’ai commencé à mettre le travail dans ce que je pensais qu’il serait nécessaire de revenir et de passer par tout le processus de retour et d’obtenir une autorisation de revenir, c’était un tel défi pour moi et moi, je réussis à relever des défis, alors c’est devenu le défi de revenir et de faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant dans un sport ou une forme de divertissement – revenir de la chirurgie du cou à triple fusion.

Donc, ce défi m’a fait passer et une fois que je suis rentré dans le giron, puis, encore une fois, cette nuit au Royal Rumble – c’est là que tout a commencé à devenir réel. “

Edge participera maintenant à son premier concours de singles en 9 ans à WrestleMania 36. Il affrontera Randy Orton dans un match Last Man Standing qui est le point culminant de l’un des scénarios les plus organiques de l’histoire récente de la WWE. Il s’agit probablement d’une solide compétition physique entre deux des superstars vétérans des douves présentes dans le circuit de lutte professionnelle.