Comment la lutte exacte reviendra mieux que jamais

AEW / Lee South

La lutte est bizarre maintenant.

Ce qui existe pour nous aider à nous échapper ne peut que rappeler dans ce nouveau contexte étrange. Au-delà du blip qui était WrestleMania 36 – dont les sommets étaient aussi mémorables et ou aussi déterminants que tout ce que la société a jamais produit – l’approche de la WWE a suscité le mépris.

Et des éloges, dans la mesure où les excellentes promos Road to WrestleMania, mais les mises en page de match et le style de présentation constants créent une telle ambiance synthétique, qui est doublement aliénante puisque la WWE synthétise ce qui manque déjà pour l’âme.

Les épisodes récents d’AEW Dynamite, pas de mauvais spectacles en soi, ne peuvent pas reproduire la magie créative agitée et irresponsable du premier spectacle d’arène vide. Kenny Omega peut encore très bien fonctionner dans ce contexte. Son match avec Trent sur Dynamite la semaine dernière a été une superbe guerre d’usure; une exposition d’esprit sportif luttée dans l’esprit de l’occasion consommée et rendue laide par son avantage ultra-compétitif. C’était dans le ton et la structure qui correspondaient parfaitement à un contexte imparfait, mais il devait apparemment ré-blesser ou exacerber son labrum déchiré pour terminer l’histoire. Le talent doit travailler très dur pour terminer les matchs maintenant, et ce n’est pas durable.

