Comment la WWE a tiré Boneyard Match entre Undertaker et AJ Styles

le match le plus parlé Le match Boneyard entre The Undertaker et AJ Styles est sorti du week-end historique de Wrestlemania 36. Il a conclu la nuit I du spectacle de la manière la plus positive possible en attirant l’attention du public vers le plus grand événement de l’année.

Le traitement cinématographique du match a reçu des critiques positives de la part des critiques et des fans. C’était complètement différent de tout ce que nous avons jamais vu à la télévision WWE.

Produire quelque chose à un moment où le monde traverse une période difficile a été quelque chose de mouvementé, mais la WWE a réussi à garder les fans à l’esprit. Pour cela, l’entreprise mérite des félicitations.

De plus, The Undertaker et AJ Styles ont également fait de leur mieux pour faire du tout premier match une réalité. La fin était si cinématographique que Wikipédia pensait que c’était vrai que AJ Styles n’était plus en vie.

Jeremy Borash a été impliqué dans le tournage du match Boneyard à Wrestlemania 36. Borash a travaillé avec Matt Hardy pour le fameux match “Ultimate Deletion” dans Impact Wrestling, qui est maintenant comparé au match Boneyard. La WWE voulait utiliser au maximum l’expérience du membre de l’équipe créative.

Il a fallu près de 8 heures pour filmer ce match.

Whatculture.com a révélé que le match Boneyard a été enregistré pendant 8 heures à partir de 21 heures. le mercredi 25 mars à 5 h le jeudi 26 mars en Floride.

L’ensemble a été construit dans un endroit qui n’était pas près du Performance Center. Une société de production extérieure pour créer l’ensemble, ce qui a pris cinq jours. Des détails supplémentaires sont fournis ci-dessous via wrrstlingINC.com,

«La WWE aurait voulu utiliser un fossé, un pont et une route abandonnés pour l’entrée de l’Undertaker, mais elle n’a pas eu le temps d’obtenir un permis pour y filmer, car elle appartenait à la ville. Il était toujours prévu d’inclure le single Now That We’s Dead de Metallica.

La conversation trash entre Taker et Styles n’était pas dans le script original, mais ils ont demandé à improviser le dialogue pendant le segment. Triple H était apparemment heureux d’obliger et a encouragé les deux hommes à parler autant qu’ils le souhaitaient. »

La main d’AJ Styles sortant de la tombe à la fin du match de Boneyard était apparemment un accessoire. Triple H et Michael Hayes auraient trouvé cela sur place et auraient essayé de savoir comment l’utiliser.

L’Undertaker a suggéré que la main devrait sortir de la tombe une fois que Styles serait enterré. C’était comme quand il a été enterré à In Your House: Buried Alive PPV en octobre 1996.