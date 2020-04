Comment la WWE essaie de dominer la télévision pendant la pandémie de coronavirus

Cela a été une saison WrestleMania assez étrange qui s’est déroulée sans aucune promotion ou arrangement dit d’extravagance. La pandémie de coronavirus a rendu la vie instable dans le monde entier, mais la WWE a accompli un travail énorme en hébergeant WrestleMania dans le calendrier habituel. Même ils l’ont rendu trop grand en le diffusant sur deux nuits différentes.

Vince McMahon était celui qui était déterminé à ne pas pousser WrestleMania à une date ultérieure. Il était l’innovateur de l’idée que WrestleMania était plus que tout nécessaire cette année car les fans étaient assis à la maison et avaient besoin de divertissement pour passer du temps. C’est la raison pour laquelle la WWE a également mis l’accent sur la diffusion de différents programmes de lutte à la carte sur différentes chaînes pour gagner plus de téléspectateurs.

Il a été noté que la WWE avait diffusé plusieurs WrestleManias et d’autres événements sur diverses chaînes sportives alors que tous les autres magasins de sport fermaient leurs horaires. L’idée était donc de montrer plus de contenus de la WWE à la télévision pour attirer plus de fans à leur contenu et peut-être augmenter le nombre de téléspectateurs et le plan a connu un succès initial.

Selon les rapports du Wrestling Observer Newsletter, Vince McMahon essaie d’obtenir plus de globes oculaires sur le produit WWE et de le rendre populaire. La WWE a toujours essayé d’entrer sur le marché grand public et ils ont eu une opportunité en or une fois que tous les sports ont dû s’arrêter en raison de la pandémie de coronavirus.

La WWE a continué à diffuser les épisodes actuels de Raw et SmackDown tandis que les grands événements précédents ont également été diffusés. WrestleMania 32 sur ESPN a fini par obtenir le plus grand nombre de vues,

“Vince part de l’idée que plus il y a d’endroits qui ont cela et plus il y a de globes oculaires qui regardent cette semaine, c’est pourquoi ils inondent les choses.

Ils ont eu le Royal Rumble sur FS1 et ils ont WrestleManias sur ESPN. Ils diffusent des choses au Canada – sans aucun autre sport, WrestleMania a été le programme le mieux noté sur ESPN pendant toute la semaine.

Donc, ils veulent inonder le marché de cette façon, il y a plus de globes oculaires et avec des globes oculaires, l’idée est qu’ils ont de la popularité. »

En raison de l’incertitude sur l’ensemble de la situation des coronavirus, aucune véritable mise à jour n’est disponible lorsque les autres sports commenceront leur programme. Jusqu’à ce que cela se produise, la WWE aura l’avantage de détourner certaines des principales machines à sous à la télévision en diffusant des émissions à la carte plus anciennes.