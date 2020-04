Comment la WWE mènera-t-elle Raw & Smackdown au milieu de l’épidémie de COVID?

La WWE a officiellement reçu les confirmations concernant cette prochaine édition de SmackDown. Les incertitudes entourant le spectacle montrent si la société pourrait effectuer des enregistrements conformément au calendrier au milieu de la pandémie de coronavirus alors que le mandat d’arrêt est appliqué dans tout l’État de Floride. Mais la WWE a pu organiser un nouvel ensemble d’enregistrements au Performance Center situé dans l’État.

Les responsables de la WWE auraient publié une note de service aux lutteurs par courrier et personnel pour expliquer comment ils prévoyaient de protéger tout le monde contre le coronavirus alors qu’ils prévoyaient d’effectuer la prochaine série d’enregistrements télévisés qui auraient lieu plus tard cette semaine.

SmackDown devrait être diffusé en direct, car l’enregistrement aurait lieu vendredi même, tandis que Raw pourrait être enregistré avant lundi. Les détails des règles et directives maintenues par la WWE ont été révélés par divers organes de lutte.

La note électronique envoyée par la WWE décrit les protocoles de travail pendant l’épidémie de coronavirus. L’équipe médicale de la WWE notera la température de chaque individu (superstars et staffs) avant d’entrer dans le WWE Performance Center, selon TMZ. Les talents ont été invités à arriver tôt dans le bâtiment car les mesures de sécurité pourraient entraîner des retards lors de l’entrée dans le Performance Center.

Il a été noté qu’une fois que les travailleurs sont entrés dans le Performance Center, ils sont encouragés à porter un masque facial. S’ils ne peuvent pas en obtenir un, ils sont encouragés à en faire un.

Le mémo contenait des instructions sur la façon de produire un masque en cousant du tissu, en portant un bandana ou en arrachant une vieille manche de t-shirt pour couvrir le visage. Les masques devront se détacher lorsque les caméras rouleront pour les enregistrements de contenu.

La WWE a également rappelé à tout le monde de se laver les mains avec du savon et de l’eau chaude pendant 20 secondes avant et après avoir manipulé des masques ou aussi souvent que possible. Plus d’informations sur les procédures ont été publiées par wrestlingINC.com,

«La WWE prévoit de séquestrer les talents dans un hôtel à Orlando et d’enregistrer des« vagues »afin qu’ils puissent suivre les directives du CDC pour l’épidémie. Ils prévoient également de prendre des mesures de sécurité supplémentaires au Performance Center, telles que le changement des cordes, des tabliers, des tendeurs et de la toile après chaque match, en plus d’une désinfection complète du Performance Center pendant leur travail. »

La WWE a confirmé que le prochain épisode de SmackDown consistera en une revanche du championnat WrestleMania où les nouvelles championnes féminines Tag Team Alexa Bliss et Nikki Cross se défendont contre les Kabuki Warriors – Asuka et Kairi Sane.

De plus, Braun Strowman commencera son ère en tant que nouveau champion universel. Plusieurs épisodes de WWE NXT, RAW et SmackDown seront enregistrés au Performance Center jusqu’à la semaine prochaine pour stocker des épisodes.