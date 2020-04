Comment la WWE pourrait enfin ramener un Big Four PPV au Royaume-Uni

WWE.com

Depuis près de trois décennies, les fans du Royaume-Uni réclament une autre grande émission à la carte.

Non, pas le Royaume-Uni “exclusif” ou “spécial” pay-per-vues, dont les désignations – au-delà du fantastique One Night Only de 1997 – étaient ultra carny. Insensé et mémorable car il était pour les 13 ans de voir leur première paire de canons IRL sous la forme d’un dysfonctionnement de la garde-robe Jacqueline, les PPV étaient pauvres en pisse, à peine canonisés, une maison glorifiée montre que les lutteurs traités comme quelque chose à obtenir à l’écart avant de se lancer dans les sexcapades européennes.

Ces événements n’étaient décidément pas SummerSlam 1992.

SummerSlam ’92 est un spectacle immortel, un spectacle si assourdissant et vaste et magnifique et vital que sa carte de poubelle n’a pas d’importance. Tous les 80000 fans sont passés par là, si obsédés par les stars du WWF qu’ils ont regardé religieusement sur le Sky Sports naissant – pendant une génération, la première fois que les Britanniques ont pu regarder plus de quatre chaînes de télévision. Les géants colorés et meurtriers du WWF étaient aussi populaires sur ces côtes qu’ils l’étaient outre-Atlantique quelques années auparavant. Crush Vs. Repo Man était horrible, mais incroyablement populaire, et cette atmosphère enivrante – fusionnée avec un véritable éclat de lutte professionnelle dans ce double en-tête classique de l’événement principal – créée pour une nuit, les fans britanniques ont refusé de lâcher prise pendant des décennies.

C’est plus vivant pour nous que d’innombrables émissions produites par la société depuis.

