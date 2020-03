Comment la WWE se prépare contre le virus Corona pour Wrestlemania

Le monde grelotte à cause de l’impact du virus Corona. Il a touché presque tous les aspects de l’humanité, y compris les sports et les divertissements. Il est donc assuré que la plus grande marque de ce genre est bien consciente de la menace et prend des mesures de précaution pour l’interdire au bord du plus grand événement de tous en attente en avril.

Les fans de plus de 60 pays devraient se rendre aux États-Unis pour le week-end de WrestleMania 36 au cours de la première semaine d’avril. C’est un spectacle mondial et des milliers de passionnés de lutte se réunissent dans la ville hôte. Pour assurer leur sécurité, les responsables de la WWE ont indiqué qu’ils étaient prêts pour l’épidémie mondiale de virus Corona.

Ils devraient tout de même être préparés, car un délai minimum est disponible avant de voir le plus grand événement de l’année à Tampa, en Floride.

Le Tampa Bay Times s’est entretenu avec Stephanie McMahon, chef de la marque de la WWE, et John Saboor, vice-président exécutif des événements spéciaux de la WWE, lors du WrestleMania 36 Luncheon.

L’événement a eu lieu au Raymond James Stadium de Tampa, où on leur a demandé si l’entreprise était prête pour le virus Corona. Les deux honchos principaux ont donné des réponses positives à la question.

“La santé et la sécurité non seulement de notre base de fans, mais aussi de nos superstars, viennent vraiment en premier”, a déclaré Stephanie McMahon. «Nous ne voulons jamais mettre personne dans une mauvaise situation, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas des risques qui valent la peine d’être pris. »

Saboor a poursuivi en disant que l’entreprise était consciente de la menace et qu’elle envisageait des plans potentiels pour faire face à ces menaces,

«Compte tenu du nombre d’événements en direct organisés par la WWE, elle surveille constamment les événements mondiaux», a déclaré Saboor. «Il y a des discussions actives et continues en jeu en interne comme il y en a dans n’importe quel secteur des affaires américaines, et certainement dans l’ensemble des familles. Je pense donc que cela continuera. »

En outre, Rob Higgins, le directeur exécutif de la Tampa Bay Sports Commission, a déclaré qu’il avait un groupe travaillant avec la Hillsborough County Aviation Authority et l’aéroport international de Tampa pour assurer la sécurité des fans qui descendront pour avoir une expérience de toute une vie à WrestleMania 36 Weekend.

Outre le WrestleMania, un événement NXT TakeOver sera là à Tampa aux côtés de plusieurs événements Axxess menant au spectacle principal. La prestigieuse cérémonie du Hall of Fame aura lieu au programme, trois soirs avant le spectacle. De plus, Friday Night SmackDown et Monday Night Raw accompagneraient l’événement.