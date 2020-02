Comment le championnat de Nyla Rose remporte le problème de la diversité du catch

AEW

Dans l’épisode du 12 février 2020 de All Elite Wrestling Dynamite, Nyla Rose a battu Riho pour devenir le premier lutteur transgenre à remporter un championnat dans une grande entreprise de lutte. Le match en lui-même était excellent; non seulement ce pourrait être le meilleur match de la carrière de Nyla Rose et de Riho, mais le match était probablement le meilleur match féminin de la courte histoire d’AEW jusqu’à présent.

À une belle durée de 13 minutes, la meurtrière Nyla Rose a utilisé de manière prévisible des mouvements de puissance pour désarmer son adversaire de 98 livres, qui a réussi à se battre contre son ennemi beaucoup plus grand, agissant comme l’ultime outsider avec de grandes frappes et une attaque de haut vol. Cela s’est avéré être un grand épisode de leur rivalité. Ces deux-là ont combattu trois fois auparavant: le premier était de retour en juin 2019 dans un match à trois avec également Yuka Sakazaki, ils ont combattu dans le tout premier épisode d’AEW Dynamite dans un match qui a couronné Riho en tant que première championne d’AEW, et ils ont tous deux été présentés dans un match à quatre qui comprenait également Britt Baker et Hikaru Shida.

La rivalité entre Nyla Rose et Riho a renversé la dynamique typique de “l’opprimé scrappy en surmontant les chances de gagner le grand match”. Bien sûr, Nyla Rose est la plus grande femme de la liste AEW, mais Riho l’a épinglée lors de leurs deux premières rencontres, et même si Nyla Rose n’a pas été épinglée lors de leur troisième match, Riho est toujours arrivée en tête. Riho était le héros et Rose était le méchant, mais il était logique que le méchant finisse par le gagnant.

Riho est une grande lutteuse, et elle a certainement établi un lien avec la foule, mais beaucoup de ses matchs ont été relégués à l’émission exclusive d’AEW sur YouTube, et quand elle arrive à lutter à la télévision, une bonne majorité de ses matchs finissent par être subpar de toute façon. Cela n’aide pas son cas, elle est également la championne de la grande vitesse dans le World Wonder Ring Stardom du Japon, ce qui signifie qu’elle avait également des engagements antérieurs. Pour l’amour de Riho, c’est une bonne chose qu’elle ne soit plus championne féminine AEW afin qu’elle puisse réellement défendre son championnat Stardom (depuis qu’elle a remporté le titre en août, elle n’a défendu le titre qu’une seule fois). Pendant ce temps, Nyla Rose est une exclusivité AEW. Elle sera là quoi qu’il arrive, et même si certains de ses matchs ont été ratés, elle a eu beaucoup plus de matchs de meilleure qualité que Riho tout en faisant partie d’AEW.

Bien sûr, sa victoire va beaucoup plus loin que cela. Non seulement Nyla Rose est la première championne transgenre d’une grande entreprise de lutte, mais elle est aussi la première lutteuse professionnelle transgenre dont beaucoup ont jamais entendu parler (moi y compris). J’en prends une partie du blâme parce que je ne cherchais pas aux bons endroits. A Matter Of Pride Wrestling, Rise Wrestling et Uncanny Attractions avaient réservé des lutteurs LGBT et non conformes au genre depuis qu’ils existaient.