Comment le démon pourrait affecter ces 8 superstars de la WWE

Depuis la création de son personnage Fiend, il ne fait aucun doute que Bray Wyatt a subi une réinvention si impressionnante et intrigante qu’elle en a fait l’un des lutteurs les plus incontournables de la planète.

Dites ce que vous voulez sur les matchs du Fiend – et n’oublions pas cet éclairage horrible! – mais Wyatt est passé de perdant éternel à monstre englobant en un clin d’œil. Oubliés sont les moments où Bray parlait d’un gros match, pour finalement perdre un gros match. Non, cela ressemble vraiment à un Bray Wyatt différent, un meilleur Bray Wyatt, un Bray Wyatt plus intéressant et un Bray Wyatt qui, franchement, vaut le battage médiatique.

Dans le cadre de son Fiend shtick, bien sûr, Wyatt a eu un effet étrange sur ceux qui se sont trouvés sur son chemin.

Dans une tournure unique, ceux qui se sont affrontés avec The Fiend ont suivi cette bataille en embrassant certains éléments de leur propre passé – Finn Bálor accueillant à nouveau son personnage plus sombre de Prince Devitt, Daniel Bryan perdant ses cheveux et son visage flou alors qu’il revenait à un personnage plus américain de Dragon-esque, et The Miz tournant le talon et faisant équipe avec John Morrison.

Celui qui traverse The Fiend finit par changer. Et dans cet esprit, voici ce qui pourrait arriver à huit (enfin, techniquement neuf) superstars si elles se retrouvaient dans le collimateur de Bray Wyatt.