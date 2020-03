Comment le livre de Batista a inspiré les rêves de la WWE du “ roi ” Corbin

WWE.com

Le «roi» Corbin a fait la une des journaux la semaine dernière en faisant exploser les fans qui le critiquent.

Maintenant, le talon SmackDown a révélé exactement ce qui l’a inspiré à poursuivre son objectif de devenir un lutteur professionnel. Plus précisément, Corbin a dit quel conseil l’avait incité à cibler le système WWE.

Le gaffe royal a déclaré au podcast “ After The Bell ” de Corey Graves que c’était le livre de Batista, “ Batista Unleashed ”, qui avait l’esprit en marche. Dans le livre, Batista a cité l’Ohio Valley Wrestling (l’ancien système de développement de la WWE) comme l’endroit idéal pour s’entraîner si l’on voulait attirer l’attention de Vince McMahon.

Cela a parlé à Corbin. Il a lu le livre à l’université et admet qu’il ne savait pas qu’il y avait d’autres endroits pour s’entraîner de toute façon – le “ roi ” n’était pas au courant de la scène indépendante, et il savait seulement que les lutteurs s’entraînaient au Japon ou via cette OVW magique endroit.

Il n’aurait même pas su cela sans l’autobiographie du grand Dave.

Corbin a déclaré à Graves qu’il ne se “sentait pas cool” en admettant qu’il s’était inspiré du livre de Batista. Au lieu d’être directement chassé par la NFL ou de tomber accidentellement dans l’entreprise, Corbin était un fan occasionnel de la WWE qui a ignoré avec bonheur la scène indy.

Certains auront une journée sur le terrain avec cette pépite d’informations.