Comment le patron de la WWE, Vince McMahon, mange-t-il de la pizza?

WWE.com

Certaines des bizarreries de Vincent Kennedy McMahon sont bien connues.

Le patron de la WWE déteste les éternuements, par exemple, et il n’aime pas la fumée de cigarette près de lui. Maintenant, grâce à l’excellent livre «Under The Black Hat» écrit par Jim Ross et Paul O’Brien, le monde sait exactement comment Vince mange de la pizza.

Des informations cruciales, bien sûr.

Selon JR dans le livre, McMahon aime plier ses tranches plutôt que de les manger à plat. Ça s’ameliore; quand Vince mange de la pizza, il ne la mange que jusqu’à la partie de la nourriture qu’il a touchée avec ses mains. Oh oui, Vinnie Mac est un fier germaphobe, et il refuse de manger de la nourriture, même ses mitaines l’ont touché.

Cette logique tombe un peu quand on se rend compte qu’un autre humain a dû façonner la pâte en premier lieu, mais rouler avec (ahem).

Ross a remarqué que McMahon mangeait rarement des aliments comme la pizza dans les coulisses, mais c’était un divertissement formidable quand il l’a fait. Le chef de la WWE l’aurait soigneusement surveillé, puis il aurait rangé la chose en se rapprochant de la croûte.

Les éternuements, le tabagisme et les germes de ses propres mains sont sur la liste de merde de Vince.