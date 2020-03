Comment le personnel de la WWE gère le coronavirus

Il ne fait aucun doute que le coronavirus a un impact sur la vie quotidienne de tout le monde, y compris l’industrie de la lutte et des millions (et des millions!) À travers le monde. Le Coronavirus a un impact sur un certain nombre d’entreprises et d’événements à travers le monde. Comme indiqué par PWInsider, l’idée est que le personnel de la WWE travaille à domicile plutôt que dans les bureaux principaux. L’idée est de limiter le nombre d’employés dans un cadre. Cela réduira les chances des membres du personnel d’attraper le virus, mais permettra également à l’entreprise d’aller de l’avant.

Crédit vidéo: Wrestlelamia

Le plan va de pair avec la façon dont d’autres sociétés, telles que les studios de télévision et de cinéma, gèrent la situation. La sécurité des gens est la priorité du nombre, pas seulement les lutteurs mais aussi les gens qui travaillent dur en coulisse aussi.

Comme toujours, nous ici à EWrestlingNews vous tiendrons au courant de cette situation en évolution.