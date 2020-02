Comment les fans de la WWE ont “vissé” Jake Roberts

Jake Roberts a plaisanté sur «Talk Is Jericho» que «le fils désolé des fans de catch b * tch» a ruiné sa querelle avec Hulk Hogan à la fin des années 1980.

La légende a dit à Chris Jericho qu’il avait vu ses rêves s’évaporer derrière le rideau avec Vince McMahon après un angle avec Hulk à Phoenix, en Arizona. Là-bas, sur son segment d’interview “ Snake Pit ”, Roberts a planté Hogan avec un DDT, et Vince McMahon lui a assuré que les fans commenceraient à chanter pour que le “ Hulkster ” se rétablisse.

Ils ne l’ont pas fait. Ils ont scandé “DDT! DDT! DDT!” encore et encore à la place.

Vince regarda Jake dans les yeux et dit: “Tu es foutu”. Le patron a annulé tous les plans d’une rivalité épique d’un an entre Hogan et Roberts et a décidé de transformer Jake babyface afin qu’il puisse préparer des talons pour Hulk à la place.

Jake a dit qu’il aimait être un babyface de premier plan, mais déteste penser à combien d’argent il a laissé sur la table après cette interview brûlante. Les fans avaient accidentellement anéanti tous les espoirs que Roberts avait de travailler avec l’homme principal du WWF, et c’est quelque chose qui hante encore “ The Snake ” à ce jour.

Pendant les quelques matchs qu’ont eu Hogan et Roberts, le public a confirmé les soupçons de Vince en encourageant à nouveau les deux lutteurs.