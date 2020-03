Comment les spectacles de l’arène vide se comparent-ils?

Est-ce un temps de solidarité entre les fans de la lutte, un temps qui rend un tel exercice comparatif de mauvaise forme?

Après tout, la WWE a fait preuve de solidarité avec le circuit indépendant en envoyant une lettre de cessation et de renonciation à Freelance Wrestling en cette période d’incertitude mondiale. Pour continuer d’exister, Freelance a tenté de promouvoir une émission intitulée «In Our Warehouse», en utilisant l’iconographie visuelle des anciennes émissions WWF In Your House. On peut dire que tout cela a été fait dans le cadre de la loi sur la parodie. Il s’agit incontestablement d’un coup total de la part de la WWE, et en tant que tel – comme toujours – il est difficile de recevoir le “spectacle doit continuer!” l’esprit comme un acte de pure bienveillance.

La vraie guerre de lutte ne se termine jamais, même maintenant – alors pourquoi la plus amusante?

Pourtant, AEW et WWE doivent être félicités – peut-être – pour avoir diffusé des spectacles en direct avec un risque minimisé pour le public. Tout le reste est annulé. Quoi que ce soit, cela semble également instable.

Alors oui: une comparaison suit.

Les gens semblent vouloir normaux. Le service normal est que les fans de catch crient au sang, des héros de babyface et des critiques de la nuque. C’est jeudi. Savez-vous ce que cela veut dire.

Il est temps de chier sur une bonne lutte pour ne pas être sur le bon canal!

Félicité, oui – mais loué …?